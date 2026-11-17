नहीं तो प्रदूषण से जंग हमारी

प्रदूषण के मारे

दम तोड़ रही हवा की

है परवाह किसे

पर ताज्जुब यह

कि बढ़ते प्रदूषण से

सबके माथे पर

चढ़ जाती हैं त्योरियां

बढ़-चढ़कर तब

लगते हैं कोसने लोग

प्रशासन को

लेकिन भूल जाते हैं

प्रदूषण के लिए

रोने-झींकने वाले लोग

कि प्रदूषण पैदा करने के लिए

जिम्मेदार और कोई नहीं

बल्कि वे खुद ही तो हैं

खुद गलती कर

उसे माथे दूसरों के मढ़ना

क्या है यह शोभनीय कृत्य?

गहराई से इस पर

सोच-विचार है ज़रूरी

नहीं तो प्रदूषण से जंग हमारी

होगी नहीं

कभी भी पूरी।

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एक घंटा पहले