{"_id":"5dea072b8ebc3e54c76eb84b","slug":"prachi-deepak-waah-singham-waah","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093e\u0939 \u0938\u093f\u0902\u0918\u092e \u0935\u093e\u0939!","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

वाह ! सिंघम वाह!किसी की मौत पर खुशी मनाने कीरवायत तो नहीं हैं हमारीपर ना जाने क्यों आज दिल को सुकून बहुत मिलादिशा के दरिंदो का encounter सुनआज बहुत खुशी हुईमाना कि वो भी किसी के घर के चिरागपर चिरागो वाला काम तो उन्होंने कोई किया नहींआज दरिंदो को Sajjanaar मे यमराज नजर आया होगाकैसे घूमता है न्याय चक्र अच्छे से समझ आया होगाउन दरिंदो मे शायद कुछ राजनीतिज्ञो कोअपना वंशज नजर आया होगातभी उन्होंने encounter की खबर को सुनते हीइस न्याय को गलत ठहराया होगापर हम तो यही कहेंगेवाह !सिंघम वाह!Sajjanaar तुम रियल लाइफ के सिंघम होHats off to you...- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए