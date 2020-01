भेड़चाल अाॅन सोशल मीडिया

{"_id":"5e1a99ae8ebc3e87a91f4ab9","slug":"prachi-deepak-bhedchaal-on-social-media","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u0947\u0921\u093c\u091a\u093e\u0932 \u0905\u093e\u0945\u0928 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

भेडचाल ऑन सोशल साइटआज कल अजीबोग़रीबहालात सुनने को मिलते हैSocial sites पर तो बस भेडचाल देखने को मिलती हैंसही को सही किसी से कहा नही जातागलत को गलत बताने का पैमाना नही आताबस किसी एक ने like किया तोसब like किए जा रहे हैएक गीत जो सब मन मार के सुन रहे थेअब viral हुआ तो ,बिना समझेउसे ही viral किए जा रहे हैकिसी ने जब डाली social site पर एक picबस like ही like मिले जा रहे हैंजैसे ही किसी एक ने comment डालाअब comments करके भेडचाल मे नाम ला रहे हैतमाशा हुआ सुन बाजार मेंदूसरों के संग ताली बजा रहे हैदुसरो की छोड़ो मैं अपनी बात बताती हूँकई बार मैं भी इस तरह सेअपना समय बचाती हूँजिस poem को सबसे ज्यादा view मिलेउन्हीं को पढती जाती हूँऔर उसके बाद खुद को मैंभेडचाल का हिस्सा पाती हूँअरे अपने दिल की करने से हिचकिचाते हैंतभी खुद को भेडचाल का हिस्सा पाते हैसबकी पसंद एक सी हो जरूरी नहींउसने किया तो मैं भी करूँ जरूरी नहींहर pic को like करना जरुरी नहीहमेशा copycat बनना जरुरी नहीजो उसे सही लगा,मुझे भी लगे जरुरी नहीउसने गलत कहा तो मैं भी कहूं जरुरी नहींचलो अब अपना नजरिया दुनिया को दिखाएभेडचाल को खत्म करके नई राह बनाएजो दिल को सुकून दे उसकी तारिफ करते जाएगर कुछ नापसंद हो तो उचित राह दिखाएअपने सही को सही और गलत को गलत बताएभेड़चाल को छोड़ कर खुद ही खुद का रास्ता बनाये