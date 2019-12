आर्ट ऑफ लाइफ

{"_id":"5e05b5318ebc3e87f73693de","slug":"prachi-deepak-art-of-life-1577432369939","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0930\u094d\u091f \u0911\u092b \u0932\u093e\u0907\u092b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

जन्म लेना part of life ,हस कर जीना हैं Art of life.बचपन मिलना part of life,पर शैतानी करना हैं Art of life.School जाना part of life ,पर कुछ कर के दिखाना हैं Art of life.College का टाइम part of life,पर यादें बनाना हैं Art of life.प्यार हो जाना part of life,पर प्यार संग जिन्दगी बिताना Art of life.शादी कराना part of life,पर शादी के बाद खुश रह पाना Art of life.बच्चों को पढाना part of life,पर उन्हें काबिल बनाना हैं Art of life.दुनिया में आना part of life,पर इसे जिन्दगी बनाना हैं Art of life.खुशियों का आना part of life ,पर गम को भुलाना हैं Art of life.रिश्तों का मिलना part of life ,पर उन्हें दिल से निभाना हैं Art of life.सपने सजाना part of life ,पर उन्हें सच कर दिखाना हैं Art of life.