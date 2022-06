हिन्दी वर्णाक्षरी

क

क्या कुछ करना, क्या करे कोई

ख

खुद खड़ा खामोश, खुशियां खोई

ग

गजब गम्भीर गुस्सा, गफलत गई

घ

घर घटना घटी, घायल घाटी घबराई



च

चीन चिंता, चंगेज चाहे चेतावनी

छ

छूमंतर छोटू छछूंदर, छोड़ छावनी

ज

जांबाज़ जंगी जवान,जिंदादिल जवानी

झ

झूठे झगड़े झमेले,झूमा झांका-झंड

प

पंगेबाज पड़ोसी, पुराना पगलेट,पिल्ला पालतू

फ

फेल फिसडडी फौज,फसाद फैलाए फालतू

ब

बावला बिगडैल बादशाह, बनाए बतौले

भ

भिखारी भौंके, भूसा भरें, भारतीय भोले

त

तरक्की तब्दील तगड़ी तबाही तालिब

थ

थपाक थम थूंकते थरथराते थके थोड़े

द

देशभर दिल दुखा दगाबाज दर्द द्वारा दंड

ध

धंसती धरती धिक्कारती धौखा धौंस



म

मां ममता,मीठी मुस्कान, मौज मस्ती, मन मुटाव, मोह माया, मिट्टी,मृत्यु मोक्ष,

य

यकीन यादगार युवावस्था यार यौवन यत्न यादें यात्रा युद्ध यात्ना यमदूत यान

र

रोटी राशन रूपया रिश्ते रंग रूप रोना राजनीति रोग रोकथाम रूकावट राम

ल

लक्ष्य लक्ष्मी लव लाइफ लाइक लबरेज लोग लोटपोट लंगर लोभ लालच लगाम

