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इसलिए ऐ इंसान! कल के इंतजार में आज मत गंवाना

prabhakar sharma

prabhakar sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मौत आने से पहले, कुछ काम कर जाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस छोटी-सी जिंदगी में कुछ नाम कर जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत जी लिए दूसरों की उम्मीदों के सहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कुछ पल अपने लिए भी बिताना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल में बातें दबी रह गईं बरसों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें अपनों के सामने खुलकर बताना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत आने से पहले, माँ को गले लगाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता के संघर्षों का कर्ज़ आँखों से चुकाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन दोस्तों से बरसों से बात नहीं हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके दरवाजे पर फिर से दस्तक लगाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों में आँसू बनकर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के होंठों की मुस्कान बनकर जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का दिल दुखाया हो अनजाने में अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो झुककर उससे माफी भी माँग आना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों दौड़ रहे हैं हम इस अंधी दौड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उलझे हैं हम कल की होड़ में?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन साथ जाएगा, न पद साथ जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कर्मों का हिसाब दुनिया याद रख पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन रिश्तों को वक्त नहीं दे पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन अपनों को हम समझ नहीं पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तस्वीरों में ढूँढ़ेंगे उन्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके साथ दो पल भी नहीं बिता पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत आने से पहले, थोड़ा मुस्कुराना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की तरह बेफिक्र होकर जी जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की बूँदों में फिर से भीगना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बिना वजह बच्चों की तरह हँसना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भूखे को खाना, किसी प्यासे को पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी टूटे हुए दिल की सुननी है कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के चेहरे पर खुशी लाने से बड़ा कोई काम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब आखिरी सफर का बुलावा आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर कोई शिकवा, कोई पछतावा न आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी तमन्ना है इस जिंदगी से मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जाने के बाद किसी की दुआ में याद आऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत तो एक दिन आनी ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें कोई नई बात नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जिंदगी दोबारा मिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी कोई सौगात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ऐ इंसान! कल के इंतजार में आज मत गंवाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल मिला है उसे पूरे दिल से जी जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जिंदगी कितनी लंबी है, यह हमारे हाथ में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कितनी खूबसूरत होगी, यह हमारे एहसासों में कहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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