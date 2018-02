{"_id":"5a6ad13c4f1c1b514a8b5afd","slug":"prabh-gill-why-2232","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0916\u093c\u093f\u0930 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

आख़िर क्यों

Beti paraya Dhan hai,Aakhir kyo

Beti hi apna ghar chod dusre ghar jati hai,Aakhir kyo.



Beti ko ashikshit rakha jata hai, Aakhir kyo

Beti ghar ki chahardiwari tak seemit hai, Aakhir kyo.



Beti hi parda karti hai,Aakhir kyo

Beti hi har taqleef sahti hai, Aakhir kyo



Beti bhrun hattya ki shikaar hoti hai, Aakhir kyo

Beti hi buri nigaho ki shikaar hoti hai, Aakhir kyo



Yaha tak ki, balatkar ke baad bhi beti hi muh dhakti hai, Aakhir kyo

Kyo, kyo kyo

Kya beti mai laal khoon nahi

Kuch kar dikhane ka junoon nahi,



Bas Chale insano ka, yadi bhagwan ki duniya mai ,

Ton bete ko swarg mai,aur beti ko narak mai jagah dilate,

Aakhir kyo.

