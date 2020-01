{"_id":"5e232bb18ebc3e4b4a3d4ee0","slug":"poonam-akelapan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0915\u0947\u0932\u093e\u092a\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Akasar dar jaati hu main akelepan se..Kyuki soch me tum esi basi ho kiMan khta h kho na du pakar usko...Dar jaati hu me sirf un baato se jo khne se ghbra jati hu..Jo dil me dabi hain lekin hotho par hassi hain...Agar koi padh le aakho ko bhut bhri hui si hHaan,dar jaati hu main usi akelepan se..ParPar,sach khu to akelapan itna bhi bura toh ni hMaana mene koi sath ho toh safar aasan ho jaata h kadam se kadam milane ke liye...Par kbhi akele beth ke choti choti baato ko soch kar un pr ro pdna bura bhi niKyuki wo aasoo jo nikal ni paate wo andar hi andar bhut kah jaate h...Maana tum mere sath hoti ho to fiki chai bhi meethi lagti hTable ke us paar tumhe dekh ke baate karte rhna...Lekin kbhi kbhi cafe me beth kr us niklte dhuwe me khud ko khojna bura toh ni...Maana kbhi chikh ke kisi ko bta dena wo chikh jo kbhi kisi ne suni ni...Lekin ek andheri raat m takiye se lipat kar apne aasuoo ko bebaak riha kar dena bhi bura to ni...Ek toota dil apni hassi se sab kuch chupa skta hLekin andheri raato se kbhi jooth ni bol pata h...Andheri raat hi to h jo sab kuch sach byaan kr deti h...Sare dukh ko jindgi se riha kar deti hMaana koi toh hume pyaar krta hLekin akelepan ko jee kar khud ko khud se gale lgana itna bura bhi niSach khu toh kabhi kabhi akelapan hi chahiyeKhud ko bikhre huwe se samet ne ke liye khud se milne or smjne ke liye...Kabhi kabhi akelapan bhut sukoon deta hSach khu toh kbhi bheed me apna pan or kabhi maa ke aachal saa sukoonSach khu akelapan itna bura bhi niItna bura bhi ni.....