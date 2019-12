{"_id":"5de69ae08ebc3e54ce703a06","slug":"pooja-nair-khudaa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0926\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

mainey tujhko khuda bana daala..aaj lagta hai..kuchh zyadaa hi kahh daala...mainey tujhko seeney mey basaa key rakhaa..aaj lagta hai.. kuch zyada hii khaas rakhhaa..ankhon key rastey tumko dilll mey seedha utaarney to diyaa..teraa pataa koii aur hai.. ye kahan puchh paaya...raahein idhar udhar mudd hi jayengii..manzil takk pahunchnaa khudaa ney raah par.. nhii nasiib par hai daalaa..khairr zindagii to lagta hai abb guzar hii chukii kisii 'aur' hii ko apna kahmey mey...abb sochengey baaki umar mey.. key kyaa kahan kaisey khoya.. aur kyuun nahi paa paaya...mainey tujhko khuda bana daala..aaj lagta hai..kuchh zyadaa hi banaa daala...- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए