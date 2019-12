कहीं खो गई हूं

{"_id":"5de69a988ebc3e547d543324","slug":"pooja-nair-kahin-kho-gayi-hoon","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0939\u0940\u0902 \u0916\u094b \u0917\u0908 \u0939\u0942\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

mai khud ko lagta hai abb kho chukii hun..itnii aagey aa chukii hu key khud ko kahin pahley hi chor chuki hu...raahon ko manzil samajhtey samajhtey chalti rahii zindagii bhar...aur manzil kyaa thii meri wo kabb kii bhool chuki hu...kuch log jo miley mujhey raahon mey musaafir kii tatahn bass..unkoo apni zindagii bana mai apna wajood kho chooki hun..aaj sab apni manzil ko nikal chukey mujey akela yahin chor kar..abb kya soch rahii hoon abb to lagta hai toot chuki hoon...mai khud ko lagta hai abb kho chukii hun..itnii aagey aa chukii hu key khud ko kahin pahley hi chor chuki hu...