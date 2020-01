जिंदगी का गुलजार

{"_id":"5e1b4fef8ebc3e8803061c05","slug":"pooja-jindagi-ka-gulzaar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u093e \u0917\u0941\u0932\u091c\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aee parinde dusro ki jindagi ko u gulzzar na samjh gulzzar na samjhjindagi mai takleefe ager tune sahi h to un logo ne b khunk aasu bahae h aae parinde dusro ki jindagi ko u gulzzar na samjh ..Gulzzar na samjh ..Dusro ki jindagi u gulzzar na samjh ..Ham to wo Kat putli h jiski dori us rab k hatho mai h..Tu lakh aachhaa bn lelogo ki najar mai tujhe tere jhut mai Jo Teri jindagi badsaah najar aari ..Galat karke kab tak us rab or khud se najre mileage..Ee parinde dusro ki jindagi ko u gulzzar na samjh..Gulzzar na samjh ..Tu kosis to kar ek bar us rab pe bharosa kartujhe tere sach mai Teri jindagi badsaah najar aaegi..Ee parinde dusro kijindagi ko u gulzzar na samjh..Gulzzar na samjh..- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए