बस एक सवाल

{"_id":"5e059d558ebc3e87f2539c4f","slug":"pooja-gupta-bus-ek-sawal","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0938 \u090f\u0915 \u0938\u0935\u093e\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

har roz ek nayi umeed se jagti hunis dukh bhari zindagi me khushi chahti hunlagta hai ek din sab thik ho jayegaphir lagta hai shayad woh din kabhi nhi aayegahar ristey ko teri marzi smjh kar nibhayaphir bhi sabne paer ki dhool smjh kar rulayakhud se pehle har rishtey ko rakhaaaj har ek ne mjhe pehle khud ko rakhayaad nahi, kiya ho mana kisiko madad ke liyephir kyu koi nhi khada aaj meri madad ke liyesocha nahi kisine, mjhe kaisa lagta hogaumeede toot ti hogi, dil bhi dukhta hogaaaj sabke paas bahane hai dene ke liyeab to kaandha hi nhi bacha rone ke liyejis ladki ko tum jante the woh mar gayiab jo hai woh bahut akeli reh gayijisko jana hai chale jao, me shikayat nhi karugikyuki ab me tmhari kya hi to madad karugisabse umeed karna chodna hogain halaato me akele hi rehna hogakoi nhi aayega meri madad ke liyeunke paas bhi to zindagi hai jeene ke liyeto kya hua aaj woh khush hain aur me dukhiye khuda me bhi to gussa tujhse hun, unse nhinahi chahti kabhi kisike sath bura hopar kaash mere sath bhi koi horoz sochti hun, aisa pal ho jisme koi dukh nahipar ye to marzi teri hai, mere hath me kuch nahiyahi meri zindagi hai dukh bharijisme muskurahat ki koi jagah nhipar ye khuda...aisa kya gunah kar diya mainejo itne gum likh diye tune...