{"_id":"5d61fd398ebc3e93d0282ff9","slug":"pc-pant-save-tree","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0947\u0921\u093c \u092c\u091a\u093e\u0913","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Log kahte hai siyaram ke samay mai paid bhi bole the..to log aaj kyu nahi sunte jb paid unhe kaatne par rote haiek paid apna dukh is trah dikhata h jab unhe kaatne wla khud unhi se jeevit rahne wala haikahti hai dharti bhumi mat kato in paido ko.bana rahe ho bahumanjile mat feko in paido ke dhero koare aj ek paid kaat jb sakte hoto ek paid lagane mai kast jo kyu karte ho.inki awaje bhale hi na suno.par inhe katne se phle ek ke badle do paido ko tum ropit kar do.kyu dharti maa ko banjar kyu karte ho.kyu inhe katkar paap bhogi tum bante ho.ek paid apna dukh kuch is tarah dikhata haijb unhe kaatne wala khud unhi se jivit rahne wala haiek paid laga kar bacha lo dharti.ek ache karya ki kar lo tum karni.rahne ke liye ghar tum sab banate ho.paido ko islie hi to kaat te ho.tumhe ek chot jab lagti haito sisak sisak kar rote ho.to paido par itne prahaar jo kaise kar sakte ho.padh chuke ho vigyan mai.sanssen bhi chalti hai inme.to kyu sab jankar bhi anjaan bane tum rahte ho.kyu inhe kaatkar paap bhogi tum bante ho.aao milkar sankalp kareagar ek paid laga nahi skte ho to inhe kaatne par bhi rok lagao.apni aur inki sanssen bachao.ghar jakar ek baar ek nanha paid jarur jarur lagaoaao milkar paid bachao aao milkar paid bachao.