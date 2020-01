{"_id":"5e1f51f78ebc3e4ada3f016f","slug":"payal-bathre-jealousy","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0947\u0932\u0947\u0938\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ha hoti hai mujhe jealousyAur ho bhi kyo naJo chij meri h wo bas meri hi rahe na ,Kyo mai use kisi aur ke sath batu ,Jo hak mera h wo bas mera hi rahe naHa hoti h mujhe jealousyJa tum kisi aur ke sath ke ghanto bate karte,Jab tum kisi aur ki bato par waise hi muskurate ho jaise meri bato par,Ha hoti hai mujhe jealousy,Jab tum kisi aur ki utni hi care karte ho jitni meri karte ho ,Jab tum kisi aur se apni wo sari bate share karte ho jo tum mujhse karte ho,Ha hoti h mujhe jealousy ,Jab tum kisi aur ki tareef mere samne karte ho phir chahe wo tumhari achi dost hi kyo na ho,Jab tum kisi aur ke sath apna wo waqt gujarte ho jo sirf mera hHa hoti h mujhe jealousyJab tum apni khushiyo ka hissa mere alwa kisi aur ko bnate ho,Jab tum mujhe chhod kar kisi aur ko niharte ho,Ha hoti h mujhe jealousyMai tumhe kisi aur ke sath waqt gurjarte n dekhna chahti,Mai n chahti ki tum kisi aur se wo bate karo jo tum mujhse karo,N chahti ki tum kisi aur k itne kareeb jao jitne tum mere ho,Ha hoti h mujhe jealousy,Aur ho bhi kyo na,Pyar jo karti hu tumse ,N baat sakti kisi aur se tumhe,Ha mana Maine ki acha lgta h jb koi apko kisi aur k sath dekh ke jalta h,Aur us jealousy ko namak mirch lga k thoda aur badhana use aur chidana acha lgta h,Aur lage bhi kyo na akhir jealousy ke bina riste thode feeke se jo rhte hai ,Unme wo alkh hi n hoti wo maja hi n hota,Par is jealousy ko bas itna hi rhne do na ki ,Mera dil na dukhe, mera dil na tute,Tum sab kuch ho mere liye,Tabhi to tumhe kisi se share n kar sktiSayad IsiliyeHa hoti h mujhe jealousyHa hoti h mujhe jealousy...