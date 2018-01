{"_id":"5a5c334f4f1c1b6f268b46fc","slug":"pawar-bhumika-dukh-yaad-aagya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0941\u0916 \u092f\u093e\u0926 \u0906\u090f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Maine socha aaj thodi der akeli bethti hun in rahon main,Kyun na kuch aisa ho jo kas ke pkd le in lmhon ki yaadon main,Kuch pal hi bethi khamosh behne lge naina,Kaise bta dun apne gamon koJab puri duniya ki beeti dukhon main rainaApne sukhon ki sochne lagi main,Dukh yaad aagyeJo lmhe the khushyal un me bhi katein chaa gyeSocha jab jnm samay kiMaa ka dard yaad aagyaSocha jab bchpan ki roshni bhari raton kaAankhon ke saamne andhera chaa gyaApne sukhon ki sochne lagi main dukh yaad aagyaSocha jab apne pehle khilone kiPapa ka paseena yaad aagya,Apne sukhon ki sochne lagi mainJo papa ne dukh sha vo dukh yaad aagyaSocha jab apna pehla kdam rkhne ko vo girna yaad aagya,Apne sukhon ki sochne lagi main,Mummy papa ka bechen dil saamne aagyaSocha jab school ke pehle din ke bare mainVo class main sona yaad aagya,Apne sukhon ki sochne lagi mainMera bchaa kaisa hoga yeh sunkrdadi ka rona yaad aagya.Apne sukhon ki sochne lagi main,Dukh yaad aagyaSocha jab komal sej kaAk maa ka pathar ki sej pr sona yaad aagya ,Apne sukhon ki sochne lgi main,Vrdhaaashram ki traf dekh,us maa ka rona yaad aagyaSocha jab maut ka khof yaad aagya,Jivan main aaj tak jo bhi paya,Uska ant yaad aagya,Apne sukhon ki ab kya sochungi main,Jab jeevan main hi andhera chaa gya.