प्रेम का गीत

Tasveer basi thi Jo man men usaka hi pratirup ho tumAye savera navjeevan le usamen khilati dhup ho tumVaise hi matvale Naina,vaisa hi man chanchalVaise hi sapanon men akar karati rahti tu halchalAdhik nahin ho rati se tum, par, usake hi samrup ho tumTumame Hain vo sab baten Jo sochi thi Maine man menSang sang Pawan gunjan karati jeevan ke is upvan menTera Kya tu hi Jane Mera pyar atut ho tum