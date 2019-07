{"_id":"5d2ec5918ebc3e6ca621c6b5","slug":"pawan-kr-bhole-nath","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u094b\u0932\u0947 \u0928\u093e\u0925","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Devon ke tum mahadevAnang me bhasham ramate hoChandra jata par sajaGale sarp latkaate hoMaathe par trinetraSang lekar bhoot pretVish ka vishpaan karGufaaon me dhyan karPairon me mrag chhalAankhein kar lal lalKaalon ke mahakaalkya taandav rachate hoHaanth me trisool dharNaadiye ko saath rakhGaura se vyaah rachKar bhakto ke sapne sachKabhi aadi kabhi anadiKabhi anant ban jaate ho