किसी का मान सम्मान नहीं कर सकते

किसी का मान सम्मान नहीं कर सकते,

तो उसके स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाओ।

बेफिजूल की बातें कर करके,

इतना करो कि उसे बेवजह मत सताओ।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले