जो अकड़ कर खड़े रहते हैं

जो अकड़ कर खड़े रहते हैं,

वो एक ना एक दिन टूट जरूर जाते हैं।

जो वृक्ष की तरह झुक कर रहते हैं,

वो कठिन परिस्थितियों से बच भी जाते हैं।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले