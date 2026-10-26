अमन के गुल

उन राहों को गमन करना आसान नहीं,

जहां हम कदम ना मिलते हों।

वो हर गुलशन किसी काम का नहीं,

जहां अमन के गुल ना खिलते हों।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले