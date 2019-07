ईश्वर की कृपा

{"_id":"5d23935c8ebc3e6d16351cb7","slug":"onkar-nath-sharma-blessings-of-bhagwaan-ji-and-our-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0908\u0936\u094d\u0935\u0930 \u0915\u0940 \u0915\u0943\u092a\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Naa jaane ishwar kaise itna meharbaan hote hai kabhi kabhi humpe..Ek aise bande ko bhej dete hai humaare aaspassJo humaari har baat pe muskurata haiiHumari harek stupidity unke chehre pe muskaan laati hai....Muskaan ka to bhaisahab humesa Y-Axis reflection hota haiTo as a result hum bhi muskuraate haii..Naa jaane kyu, par bahut jaldi cheer-pareecheet ho jaate hai ye log2 din ki baatcheet bhi aise lagti hai...Maano hum varshon se jaante hai unheinChaahe wo kahi bhi rahein, unko hum aise mehsoos krte haiJaise wo koi aadmi na hokar perfume ki khuli bottle ho..Ek aisi bottle jo baasanti hawa me khol di gayi hooSub-Conscious state of mind me bhi seekhte hai inse humChaahe wo unki baton ki meethaash ho,Ya ho unke pratibha ki roshni..Shabdon ki chahak ho,Ya ho fir unke vyaktitva ki mehak..Dincharya ki dastaan ho,Ya fir kyu na unke boli ki taan hi ho...Hum unke saath ke ek ek pal se aahlaadit hote haiAb chaahe ye unse unki aadhi baat sunkar,Baaki ki aadhi baat jaanne ki humari nokjhonk ho..Baasanti hawa me, sohbat me uske, side by side, madhham madhham walk ho..Breakfast ke baad zabardasti ki chai ho...Ye anek rangon ko apne me samete aise bottle ki tarah hote haiJo inke saamne rakhe humare white papered personality pe,Humari desire ki intensity ke accordingly color reflect krti hai..Thank You mere bhagwaan ji... thank you for such a beautiful life..and people around..bless me not to loose them ever and bless me with the capacity to nurture my relations with them in the best possible manner..