कहां हो तुम?

{"_id":"5ac0e46e4f1c1bbf618b4dd2","slug":"noor-charkharvi-where-are-you","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0939\u093e\u0902 \u0939\u094b \u0924\u0941\u092e? ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Bahut Mushqil tha Safar...Bas ek tera sahara tha...Waqt ne kar diya Zahir...Kon Paraya, kon hamara tha...Bujh Gaye sare Chiraagh...Aur tut gayi sab Ummiden...Tha jab Mai Tanha mehfil me...Bas Tujhko hi pukara tha...Aao, Ab laut aao Firse tum...Tumhe Us Vaade ki Qasam...Kuch pal ki hi h ye Zindagi....Fir kahan tum, Kahan Hum...#Noor_Charkharvi.