{"_id":"5a6b61db4f1c1b7e268b67c5","slug":"nishant-singh-udti-hui-khushboo","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u2018\u0909\u095c\u0924\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u0916\u0941\u0936\u092c\u0942\u2019","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

‘उड़ती हुई खुशबू’

उड़ती हुई खुशबू को कैसे गिरफ्तार करूँI

दिल फिर भी कह रहा कि इंतजार करूँII

सवालों के भँवर और जज़्बात कि आँधी,

आंखो के अश्क पे अब कैसे अख्तियार करूँI

दिल फिर भी कह रहा कि इंतजार करूँII

दर्द के साए और यादों के अंधेरे,

मोहब्बत के झरोखों से तेरी रौशनी का दीदार करूँI

दिल फिर भी कह रहा कि इंतजार करूँII

टूटे दिल के टुकड़े और तुम्हारी अदाओं कि सलवटें,

मिटाना चाहूं और सँभालने कि कोशिश भी बार-बार करूँ

दिल फिर भी कह रहा कि इंतजार करूँII

मालूम है कि तेरा अब लौट के आना नहीं मुमकिन,

मगर मैं क्यों मोहब्बत में नाउम्मीदी का कारोबार करूँI

दिल फिर भी कह रहा कि इंतजार करूँII

-निशांत सिंह

( My self Nishant Singh and I am 27 year old,I am from a small town Basti (U.P.). Currently I am living in Lucknow and I am Senior Research Fellow at CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow and pursuing my Ph.D. I am a science student, and I love Science as well as art, I love poetry, singing and painting. Email id: nishantbst@gmail.com Mob No : 9721591031)

