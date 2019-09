{"_id":"5d7fa0b78ebc3e939d46a1c9","slug":"ninja-gaming-maalum-tha","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0932\u0942\u092e \u0925\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Etraaj karegi maalum thaInkaar karegi maalum thaPar un fando si aankho seVo vaar karegi maalum thaIzhaar karun to kaise maiIkrar karun to kaise maiMere dil ki har dhadkan seKhilvaad karegi maalum thaSakhti to thodi laazim thiMasti to thodi laazim thiMere dil ki is kashti kiPatvaar banegi maalum tha