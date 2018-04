{"_id":"5ac6863d4f1c1bc2618b5c62","slug":"nidhi-papas-teri-soch","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0940 \u0938\u094b\u091a...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Na sochungi tujhe ye socha tha...Bt Ye soch v itni bar soch gai ki ,Soch boli soch lu tujhe...Na rh paungi tujhe soche,ye us soch ka fesla tha...jo tujhe na sochne ke liye maine socha tha...Meri hr soch tujhse judi hai..Tm mera ho ye hr soch ne kha hai...Ab Main is soch ko v kaise inkar kru..Jo tujhe mera khe....Main in soch ki kaise na sunu...Jo hr soch mai tujhe samne la de...Tm sochte kyu nhi...Tm mere hr soch mai bse ho..Tm mere soch ho..Or ye soch v tera liye hai...