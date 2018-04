{"_id":"5ac685a84f1c1bd9618b5d32","slug":"nidhi-papas-meri-khta","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0940 \u0916\u0924\u093e...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Meri kasur kya h tu hi bta....Meri hr khta hr glti bta...Kya mera uhh tujhe chahna..Tujhe apni duniya bnana...Tujhe hr pal sochna...Teri yaad aate hi tujhme kho jana...Kya yhi h meri khta....Ye to bta...Aakhir kya h meri khta..Tm uhh jo mujhe ignor krte ho...Mere hr koshis ko igno krte ho..Mujhe ajnabi bna dete ho...Tm jo uhh mujhse dur jate ho...Uski vjh to bta...Meri khta to bta...Tmhe kya lgta main nadan hu...Main tmse pyar nhi krti....Main tmhare liye kuch feel nhi krti...Yaa tmhe main psnd nhi...Kuch to bta....Meri ek khta to bta...हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए