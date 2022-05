प्यार का अहसास

Pyaar kiya tujhse itna ki

tere naam se jud k ho jau

Tu baah faila k bula le mujhe

aur teri baho me hi so jau



Fir tej hawa ka jhoka lage

Ya baraf ki aandhi aaye

Tu jism ki garmi deta rahe

Aur mai beparwah ho jau



Jb najar utha k dekhe tu

Mere ang ang me deep jale

Fir kaan me dhire se khna

Chalo aaj tumhi me kho jau



Mere baalo ko kaandhe se hata

Vo hoth ki garmi ka ahasas

Tu hath se bs chhule mujhe

Mai pyaar me tere kho jau



Sindoor ki dibiye se ek chutki

Maang bharo jb tum mera

Tu jaan humari ban jaye

Mai jaan tumhari ho jau

1 hour ago