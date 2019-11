वापस उसी रास्ते में

{"_id":"5dc80cdd8ebc3e5b330af5ff","slug":"neha-singh-vaapasi-usi-raste-me","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093e\u092a\u0938 \u0909\u0938\u0940 \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u0947 \u092e\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ab raaston ke bhatakne ka dar nahi lagtaAb wapas usi raste me chalne ka bhi dil nahi kartaJo dur jana chahta tha wo to chala hi gaya....OrAb gum use is baat ka hai ki mai usey yaad nahi kartaJab sath tha to use sath nahi tha gawaraAb dur hu to apne hi vaadon ki kadar nahi kartaKahani hi thi uski or meri jo us raaste pe kabhi chali thi....JinseAb gujarne ko dil nahi karta.Neha Singh Rajawat