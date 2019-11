बात शब्दों की यहाँ

{"_id":"5dc690df8ebc3e5b330af4d6","slug":"neha-singh-baat-shabdon-ki-yahan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u093e\u0924 \u0936\u092c\u094d\u0926\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092f\u0939\u093e\u0901","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

aat shabdon ki nahi hotiBaat shabdon ki nahi hoti..... YahaBaat to aukaat ki hoti haiJiska jitna naam....yahaUske shabdon ki utni hi Aukat...yahaDil dukhe ya saans rukeIs baat se nahi kisi ko fark....yahaKahan sunna to basss ab ek ehsaan...YahaKoyi dil se kahe.... Koyi jubaan seHar ek ke shabdon ka hai alag andaaz... YahaRishta tute.... Ya koyi apna chhuteIs baat se nahi padta kisiko fark.... YahaBaat apno ki ya baat rishton ki nahi hoti... YahaBaat to aukat ki hoti haiJiska jitna naam.... YahaUske riste ki utni hi aukat.... YahaNeha Singh Rajawat- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए