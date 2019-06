देर तो लगती है

{"_id":"5d00c2dcbdec2207237e468b","slug":"neha-chaudhary-it-seems-late","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0947\u0930 \u0924\u094b \u0932\u0917\u0924\u0940 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Yaado ko bhulane meinKuch der to lagti heiAankho ko sulane meinKuch der to lagti hei.....Kisi shakhs ko bhula denaItna aasan nhi hotaDil ko samjhane meinKuch der to lagti hei....Bhari mehfil mein jab koiAchank yaad aajaayeFir aansu chupane meinKuch der to lagti hei....Jo shakhs jaan se pyaara hoAchanak door ho jaayeDil ko yakeen dilane meinKuch der to lagti hei....