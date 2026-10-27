गालीबाजो का संरक्षण हो रहा है

ख़ूब लड़ो, मगर

मर्यादाएं न टूटे।

महत्वाकांक्षा का बांध

बद दिमाग बनकर न फूटे।



गाली को मुहावरा बता रहे हो ।

क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो।

खाली कुर्सियों की ख़िज मुंह से

बाहर निकलते ही बाप दादा

क्यों हो जाती हैं।

डेढ़ सौ बरस पुरानी पार्टी की

गरीमामयी शब्दावली

कहा खो जाती है।



पक्ष का मतलब सदाचार

का सर्टिफिकेट नही होता।

और विपक्ष का सवाल कोई

देशविरोधी समेट नहीं होता।



मगर,

शब्दों की अपनी गरिमा हो।

और इनके गिरने की भी

एक अंतिम सीमा हो।



राजनीति मे बुनियादी मूल्यों का

भक्षण हो रहा है।

अपशब्दों की बाढ़ है,

गालीबाजो का संरक्षण हो रहा है



एक गाली देता है,

दूसरे उसमें से अमृत

की बूंदे खेंचते है।

और मजमा लगा कर

बेचते है।



यहीं देश की गति।

लोकतंत्र की नियति।

ऋग्वेद कहता है

चरैवेति, चरैवेति ।

- जयंत दिक्षित

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एक घंटा पहले