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गालीबाजो का संरक्षण हो रहा है

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                            ख़ूब लड़ो, मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादाएं न टूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महत्वाकांक्षा का बांध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बद दिमाग बनकर न फूटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाली को मुहावरा बता रहे हो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली कुर्सियों की ख़िज मुंह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर निकलते ही बाप दादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डेढ़ सौ बरस पुरानी पार्टी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीमामयी शब्दावली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा खो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्ष का मतलब सदाचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का सर्टिफिकेट नही होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विपक्ष का सवाल कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशविरोधी समेट नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की अपनी गरिमा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इनके गिरने की भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अंतिम सीमा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति मे बुनियादी मूल्यों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्षण हो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपशब्दों की बाढ़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गालीबाजो का संरक्षण हो रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गाली देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे उसमें से अमृत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की बूंदे खेंचते है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मजमा लगा कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचते है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं देश की गति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र की नियति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋग्वेद कहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरैवेति, चरैवेति ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जयंत दिक्षित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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