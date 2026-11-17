उजाड़ आया हूँ वो बस्ती आनन-फ़ानन करके।

मैं लौटा हूँ इश्क़ रूमानी करके,

सपनों के इस शहर को फ़ानी करके।

इक मुद्दत लगी थी जिसे आबाद करने में,

उजाड़ आया हूँ वो बस्ती आनन-फ़ानन करके।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले