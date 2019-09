{"_id":"5d7c00d48ebc3e01740f5821","slug":"natwar-junjunwala-opan-eye","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0932\u0940 \u0906\u0902\u0916","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Khuli aankh To ! Tummm nhiii ThE.!!Kyaa Tumm sirff mere Khawb mai hee The.?Firrr Teriii Talaash mai.? Mai So Gaya.!Khuli Aankh .!To Tum Khawb mai v nhi the.!!Kya Tumm kuxhh khwab mai hee mere The.?हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए