{"_id":"5d7bfcb38ebc3e93c418a931","slug":"natwar-junjunwala-exchange-heart","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0947\u0928 \u0926\u0947\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Chalo Naa Kuchh Len Den krte Hai.!!Tummm apna Dil Do Hmmm Apna Dete HE!Kyaa Mill sakti Hai Mujhko Esiii Mazdoori.?JiskE Muaafze Mai Tum Mil Jao.!!MehbooB k Jooda HonE K Baad A Saza Merii MuqaraR kii Jaaye.!!Yaad daaS Mitta Di Jaaye.!!Dil Nikal Diya Jaaye.!!!Maiii EEtna Naa PasanD Deeta Hoo.?To Gairrr Ghosit Kr Diya Jau.!!Bade Bigde Boll Hai Mere.?To Jaherrr Ghosit kr Diya Jau.!!Tujhe PaanE Kiii Hastrat.? To dil Ko Hai.!!Mai To Pathar Mai TabdiL Ho Gayaa Hoo.!!Mujhe uss Bewafa NE Mashoor kr Diyaa.!!Uskiii Yaad Do mE masgool krr Diyaa.!!Qalam Thama Diii Uski Yaad Do Kee.!!Mujhe LikhnE PE Mazboor krr Diya.!!Soch Taaa Hooo ? K Woh Mujhe Soch Taa Hoga.?Kyaa Meriii Trhaa ? Woh V Rota Hoga.?Raat Kesii Katti Hogi.? Kyaa Woh V Meriii TrhaKhuli Aankho se Sota Hoga.?हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए