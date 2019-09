है तेरे इक नूर से रोशन हर नजारा

{"_id":"5d73096b8ebc3e016c138b2c","slug":"nathuram-kaswan-ray-of-his-light-illuminated-every-sight","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u0948 \u0924\u0947\u0930\u0947 \u0907\u0915 \u0928\u0942\u0930 \u0938\u0947 \u0930\u094b\u0936\u0928 \u0939\u0930 \u0928\u091c\u093e\u0930\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

हैतेरे इक नूर से रोशन हर नजारा,चमके चाँद या कोई और सितारा;बड़े ही करीने से फुर्सतमें है संवारा,कुदरत ने सारा यह संसार हमारा.Ray ofHis light illuminated every sightGlowing moon or any star in the nightInHis own way He sketched and linedCosmic beauty of the world so quiteएन आर कस्वां७.९.१८