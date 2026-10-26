किसी मुसाफ़िर ने ज़हमत न उठाई!

न मालूम कितने कारवाँ गुज़रे और

काफिलों ने रहगुज़र में गदर मचाई!

रास्ते के पत्थरों को हटाने की मग़र

किसी मुसाफ़िर ने ज़हमत न उठाई!

-एन आर कस्वाँ

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2 घंटे पहले