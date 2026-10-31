जिनको आसानी से कोई बात समझ नहीं आती है,

जिनको आसानी से कोई बात समझ नहीं आती है,

ज़िंदगी उनको कठिन से कठिन सबक सिखाती है!



-एन.आर. कस्वाँ

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54 मिनट पहले