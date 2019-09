बयानबाजी बंद करो

{"_id":"5d83946e8ebc3e014950955b","slug":"nathuram-kaswan-band-karo-uksane-aur-garmane-wale-bayan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u092f\u093e\u0928\u092c\u093e\u091c\u0940 \u092c\u0902\u0926 \u0915\u0930\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Dedicated to the scientists who have observed the widening of tropicsबस करो बंद करो उकसाने और गर्मानेवाले बयानपरेशां आबोहवा की गर्मी से क्या कम है इनसानबर्फीले पहाड़ों का पसीना देखो समंदर में उफानशांति-पूजा मस्जिदों में होने दो मंदिरों में अज़ानएन.आर.कस्वां१९.९.१८गतवर्ष- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए