मेरे पापा हो तुम

{"_id":"5e29647f8ebc3e4ae33fdabe","slug":"narendra-singharya-mere-papa-ho-tum","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u092a\u093e\u092a\u093e \u0939\u094b \u0924\u0941\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

YE KAHANI US SKAKSH KI HAI JO DETA HAMARE LIYE BALIDAN HAIMEHNAT KARTA DIN OR RAAT TAKI MILE HAME SAMMAN HAIUNGLI PAKAD K JISNE HUMKO CHALNA HAI SIKHAYAKADAM KADAM PAR USKA SATH REHTA HAI SAYAHAMARI KHUSHIYON ME JO INITAITE HAIUSKI MEHNAT KO KARTA NA APPRECIATE HAIWO JEB SE HAI KHALI LEKIN DIL KA BADA SETH HAI WO DIL KA BADA SETH HAIAAJ USNE HUMKO IS KABIL HAI BANAYABANK SE LOAN LEKE USNE HUMKO PADAYAHAMARI KHUSHIYON ME WO SADA MUSKURAYALEKIN APNI PARESHANI KO KABHI CHEHRE PE NA DIKHAYABHAGWAN HO TUM DATA HO TUM KOI NAHIMERE PAPA HO TUM KOI NAHI MERE PAPA HO