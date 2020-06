{"_id":"5ebc30348ebc3e9075171266","slug":"narendra-chandrawanshi-khwahishein","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u094d\u0935\u093e\u0939\u093f\u0936\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kuch Khwaishein Adhuri Hi Achhi Lagti Hain, Sapno Me hi Sachhhi Lagi Hain,,Hosh me rehte Hain To Josh Nahi Aata Hain, Nashe Mein Shari Duniya Hamari Lagti Hain,,Iss Kadar Chooor Huve Hain Rojmarra Ki Darkaro Se Ke Phirse Khade hone mein Lachari Si Lagti Hain,Sochte Hain kahi door chale Jaye akele is zamane se lekin vo bhi is Duniya ko Bimari si Lagti Hain,,Asal me Socha tha bahut kuch karenge hum Duniya KE sare gum has-has Kar sahenge hum,Jab ek kadam aage badna chahte Hain hum to so kadam Apne ko peeche pate Hain hum,,Kya jeevan bhar aisa hi chalne Wala Hain Kon is Sawal ka zawab Dene Wala hain.Bharosha Khud par to bahut bar Kiya humne, Abki bar Abki bar bas Yahi har bar raha samne,Ab to vishwas Khud par bhi nahi hota Hain Kya hamesha is Duniya mein aisa hi hota Hain,Par insaan Hain iske alawa Kar bhi Kya Sakte Hain, matthe ki kismat par kab Tak baithe reh Sakte Hain, kuch na kuch to Kar hi Sakte Hain,To phir ek Sawal Khud see hi karke Delhi liya Humne Hain ki Kya poore karne Hain Jo sapne Tere Hain,To uthna hoga gir gir kar bar bar Tujhe Rokhe aandhi parwat ya pathar tujhe.ZINDAGI Khwaisheio ka hi Tana bana Hain bas Yunhi aage badte zana Hain bas Yunhi aage badte zana Hain...