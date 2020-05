क्योंकि वो बुआ नहीं हमारी शान है

{"_id":"5ed139a78ebc3e9065581e2a","slug":"nandini-sharma-kyuki-vo-bua-nhi-humari-shaan-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0935\u094b \u092c\u0941\u0906 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0936\u093e\u0928 \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kyuki vo bua nhi humari shaan haiJo dulari h maa ki pyari papa ki h voJaan h bhai ki pujniye bhabhi ki h voPr vo bacche hain jo uski jaan hainKyuki vo bua nhi humari shaan haiHumesha pyar apna aakr lutati hai voHr dukh ko sukh me kr jati hai voUska mayeka uske bin viraan haiKyuki vo bua nhi humari shaan haiBhai ki beti me apna bchpan jee leti hRukha sukha Jo mile usse smman se leti hNa krti kbhi kisi se koi maang haiKyuki vo bua nhi humari shaan haiYaad bht aati h jb phn milake sun lete hainDkhna ho chra to video call kr lete hainPr use gale se lganeb ke armaan hainKyuki vo bua nhi humari shaan haiJo dikhati nhi pr krti bht pyar hai vo meri pyar bua usha haiJo khilati muje , smjhati muje vo meri pyari bua Aasha haiKabhi maa bnti hain to kbhi khti muje jaan hainKyuki vo bua nhi humari shaan hai