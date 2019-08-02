समाज का इंसान

Din ke Ujale me vo mujse bhagta Hai
Rat ke Andhere me muje Noch khata hai
Ye samaj ka insan muje bhut satata hai
Azad nhi hu mai khud apni hi Dunyia me
Yeh rat ka Andhera muje bhut satata hai
Subah ka ujala mre gali me bin roshni ke hi aata hai
Vo samaj ka insan har rat muh kala krne mre gali hi aata hai
Insaniyat ka chogha pehan vo darinda ban jata hai
Khud hi kaid kr mre Azadi ke parche lehrata hai
Badnami ke is daldal me yhi to muje fasata hai
Muje vesaya bnane vla hi aaj mujpe sawal uthata hai
Muje mre hi nazar me girata hai
Jab niklna chau mai is daldal se
Sou tale or lga vo mre umide bhi kaid kr jata hai
Ye samaj ka insan muje bhut satata Hai
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