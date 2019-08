समाज का इंसान

{"_id":"5d43c7738ebc3e6d1b73f951","slug":"naincy-sharma-man-of-society-1564723059744","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092e\u093e\u091c \u0915\u093e \u0907\u0902\u0938\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Din ke Ujale me vo mujse bhagta HaiRat ke Andhere me muje Noch khata haiYe samaj ka insan muje bhut satata haiAzad nhi hu mai khud apni hi Dunyia meYeh rat ka Andhera muje bhut satata haiSubah ka ujala mre gali me bin roshni ke hi aata haiVo samaj ka insan har rat muh kala krne mre gali hi aata haiInsaniyat ka chogha pehan vo darinda ban jata haiKhud hi kaid kr mre Azadi ke parche lehrata haiBadnami ke is daldal me yhi to muje fasata haiMuje vesaya bnane vla hi aaj mujpe sawal uthata haiMuje mre hi nazar me girata haiJab niklna chau mai is daldal seSou tale or lga vo mre umide bhi kaid kr jata haiYe samaj ka insan muje bhut satata Hai