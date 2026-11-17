मात-पिता Mummy-Papa बन गए

मात-पिता Mummy-Papa बन गए,

बच्चे भी Kiddo-Sunny बन गए,

दोनों इस नई दुनिया में ऐसे रम गए,

रिश्तों के नए ताने-बाने बुन गए…



हाँ-जी, ना-जी में था आदर-सत्कार,

अब तो सुनाई देते हैं Bro और Papa यार!

वो दिन कहाँ, और कैसे गुम गए,

मात-पिता Mummy-Papa बन गए…



Birthday पर मुन्ना को मिले बर्फ़ी संग आसीस,

वो ही था उसका सबसे बड़ा धन…

अब तो Popsy ख़ुद दिलवाए Sunny को Toy वाली Gun!



जो तुमने “ना” दिलवायी अठारह पर चमचमाती Bike,

तो सुन लो, Oh Papa, you are not the Cool One!



कब से ये नियम बदल गए,

मात-पिता Mummy-Papa बन गए…



जब पूछा गया बता, बच्चे, बड़े होकर क्या बनोगे?

गर्व से बोला, बनूँगा मैं तो Teacher, Engineer, Doctor!



अब Sunny बोले, बनूँगा मैं Influencer,

कैसे ये सपने बदल गए,

Collector से Influencer बन गए,

क्योंकि मात-पिता भी तो Mummy-Papa बन गए…



पिता की ख़ामोशी से हाथ काँपते थे,

माँ की डाँट से आँखें छलकती थीं,

अब हर बात पर क्रांति होती है…

घर में भी आज़ादी के नारे लग गए,

जब मात-पिता Mummy-Papa बन गए…



वक़्त बदला, बातों का अंदाज़ और रीति-रिवाज़ बदल गए,

कुछ बदले हम, कुछ बच्चे बदल गए,

दिल में आज भी वही अरमान है,

बच्चों की ख़ुशी ही माँ-बाप की पहचान है…



क्या हुआ जो मात-पिता Mummy-Papa बन गए…

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एक घंटा पहले