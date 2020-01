{"_id":"5e26d09f8ebc3e8d427f61a3","slug":"nagendra-tripathi-meri-maa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Meri maa samne mere mujhe bhut gariyati hai,Aur peechye duniya se mere hi Gunn gati hai,Nok jhok humari roz hi ho jati hai,Kabhi mai, par aksar woh ro jaati hai,Fir bhi har raat mujhe khana khila kr sulati hai.Kya sahi Kya galat yeh baat mujhe samjh nhi aati hai,Par Isi sahi aur galat mein jitna kuch bhi acchameri maa samjha paati hai,Bas utna hi mere liye chahti hai.Der se hi sahi par ab yeh jaan gya hu Ki har maa kliye uski aulaad, khuda se bhi upar hai.Nagendra Tripathi