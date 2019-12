जरा देर लगी

{"_id":"5dee2b3d8ebc3e87dd3c7a2d","slug":"nadim-javed-zara-der-lagi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0930\u093e \u0926\u0947\u0930 \u0932\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Parda aakho say hatane me zara der lagi,Humko duniya nazar aane me zara der lagibadliya hamko kaha tak ye bhala rokengi,hu mai Suraj ye dikhane me zara der lagi.wo khudai ka bhi daawa jo kiya karte the,Unko auqat dikhane me zara der lagi.sabr aur sabr hi, apna tha mera apna,bus yuhi jeet k aane me zara der lagi.Hu mai insan jatane me zara der lagi,Door say paas u aane me zara der lagi.Bhai ko BHAI bulane me zara der lagi,Duriya humko mitane me zara der lagi.Tha Pasheman k NAADIM ye mujhey yaad nahi,Khud ko ehsas dilane me zara der lagi.Ha mujhey Laut k aane me zara der lagi.- Nadim Abbas-