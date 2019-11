सुनो हम आज कहते हैं

{"_id":"5dd140ec8ebc3e54c033e860","slug":"nadim-javed-suno-ham-aaj-kehte-hai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0941\u0928\u094b \u0939\u092e \u0906\u091c \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

SUNO HAM AAJ KEHTE HAIKI DIL KA RAZ KEHTE HAIYE TUM BIN HAM JO REHTE HAIKI HAR EK SAANS SEHTE HAIMOHABBAT KAR TO LI HAMNEMAGAR HIMMAT NAHI KI THIKI HIMMAT KAR JO LETE HAMKAHA YE DARD SEHTE HUMHAME PYARI MOHABBAT THIMAGAR PYARI THI IZZAT BHIHA WO WAQT E AAKHIR JABKI TUMNE AL-WIDA BOLAMERA PATHHAR BANE REHNATERA KUCH BHI NAHI KEHNAKISI KE HO GAYE HUM BHIKISI KE HO GAYE TUM BHIKAHI TO KHO GAYE HUM BHIKAHI TO KHO GAYE TUM BHIMAGAR HA AAJ BHI HAMKOFAQAT TUM SAY MOHABAAT HAIKI EK IZZAT KI KHATIR HILABO PAR APNE TAALE HAIMOHABBAT EK KHUSBU HAIHAMESHA SATH REHTI HAINadim Abbas- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए