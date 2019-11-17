Download App
आपका शहर Close
रचना भेजिए
jashn-e-adab jashn-e-adab
Home ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   SUNO HAM AAJ KEHTE HAI

मेरे अल्फाज़

सुनो हम आज कहते हैं

Nadim Javed

Nadim Javed

8 कविताएं

+
7 Views
SUNO HAM AAJ KEHTE HAI
KI DIL KA RAZ KEHTE HAI
YE TUM BIN HAM JO REHTE HAI
KI HAR EK SAANS SEHTE HAI

MOHABBAT KAR TO LI HAMNE
MAGAR HIMMAT NAHI KI THI
KI HIMMAT KAR JO LETE HAM
KAHA YE DARD SEHTE HUM

HAME PYARI MOHABBAT THI
MAGAR PYARI THI IZZAT BHI


HA WO WAQT E AAKHIR JAB
KI TUMNE AL-WIDA BOLA
MERA PATHHAR BANE REHNA
TERA KUCH BHI NAHI KEHNA

KISI KE HO GAYE HUM BHI
KISI KE HO GAYE TUM BHI
KAHI TO KHO GAYE HUM BHI
KAHI TO KHO GAYE TUM BHI

MAGAR HA AAJ BHI HAMKO
FAQAT TUM SAY MOHABAAT HAI


KI EK IZZAT KI KHATIR HI
LABO PAR APNE TAALE HAI

MOHABBAT EK KHUSBU HAI
HAMESHA SATH REHTI HAI

Nadim Abbas


हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है। 

आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें। 
पाठकों की चुनिंदा रचनाएं
सर्वाधिक पढ़े गए

जहां दरिया कहीं अपने किनारे छोड़ देता है - वसीम बरेलवी

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली

पेड़ों की तरफदारी के लिए, ज़मीन से बाहर निकल पड़ें: धूमिल

अमर उजाला, काव्य डेस्क, नई दिल्ली

रईस फ़रोग़ की नज़्म 'बचपन के दिन'

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली

Top

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

  • ABC Digital

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Limited

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Your Story has been saved!