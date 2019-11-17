सुनो हम आज कहते हैं

SUNO HAM AAJ KEHTE HAI
KI DIL KA RAZ KEHTE HAI
YE TUM BIN HAM JO REHTE HAI
KI HAR EK SAANS SEHTE HAI
MOHABBAT KAR TO LI HAMNE
MAGAR HIMMAT NAHI KI THI
KI HIMMAT KAR JO LETE HAM
KAHA YE DARD SEHTE HUM
HAME PYARI MOHABBAT THI
MAGAR PYARI THI IZZAT BHI
HA WO WAQT E AAKHIR JAB
KI TUMNE AL-WIDA BOLA
MERA PATHHAR BANE REHNA
TERA KUCH BHI NAHI KEHNA
KISI KE HO GAYE HUM BHI
KISI KE HO GAYE TUM BHI
KAHI TO KHO GAYE HUM BHI
KAHI TO KHO GAYE TUM BHI
MAGAR HA AAJ BHI HAMKO
FAQAT TUM SAY MOHABAAT HAI
KI EK IZZAT KI KHATIR HI
LABO PAR APNE TAALE HAI
MOHABBAT EK KHUSBU HAI
HAMESHA SATH REHTI HAI
Nadim Abbas
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