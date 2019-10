{"_id":"5db7bbd08ebc3e93b24e542e","slug":"nadim-javed-pehla-pyar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0939\u0932\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

IS BAAT KA IQRAR HAI INKAR NAHI HAIHA MUJH SAY TUJHEY, TUJH SAY MUJHEY PYAR NAHI HAI.WO DIN THE MOHABBAT ME FAQAT TERA THA MAI BHIAB MUJH ME MERA NAM HAI KIRDAR NAHI HAI.Nadim Abbas