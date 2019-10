{"_id":"5db7bc338ebc3e93b039885a","slug":"nadim-javed-betiya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0947\u091f\u093f\u092f\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Khanabadoshi jab say meri Jaan ho gayi.Gairo me tab say meri bhi pehchan ho gayi.Ab ghar me apne mai bhi to mehman ho gayi.Maa tujh say door reh ke pareshan ho gayi.Nadim Abbas- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए