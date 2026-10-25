शीर्षक - अकेले

जीवन में हम सभी अकेले हैं।

सोच हमारी अकेले रहती हैं।

जिंदगी की राह अकेले चलनी हैं।

अकेले ही सबका साथ रहता हैं।

आज कल हर इंसान अकेले हैं।

सच तो हम सभी जानते हैं।

हम खोज में अकेले रहते हैं।

चाहत और मोहब्बत समय रहते हैं।

तेरा मेरा प्यार भी अकेले का संग हैं।

आज अभी हर पल अकेले रहते हैं।

मन की सोच हम सभी कहते हैं।

तुम मेरे और हम तेरे जिंदगी बने हैं।

बस अकेले ही हम सभी सच रहता हैं।

-नीरज कुमार अग्रवाल

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले