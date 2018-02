{"_id":"5a7e79f94f1c1bb3208b866c","slug":"mukul-arora-dont-stop","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091a\u0932\u094b \u0924\u0941\u092e ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tum chaloZindagi ko khoobsurat banate chaloHar lamhe main muskarte chaloRahe Jo Muskil haiUnme Muskilo se takrate chaloKhawsishe Puri ho jayengiTum himmat baadate chaloAkhe jo ro de KabhiKhud ko smjhate chaloHar pal khud ko apniJeet Ka eshaas karate chaloGiro tumSmbhalo tumPar chalo tumManjile mill hi jayengiAb na ruko tumDin din ki mehnat Teri tujhe wo dila hi degiJo Dekha hai Sapna tuneUsse hikkaat Bana hi degiBus chalo tumDhoop Ka panchi bankar tuAndkar ko Durr KarAndere main ab khud ko toh Roshan KarDuniya main chamkega TuBus apni chmak mainKhud ko anda mat KarAb smbhal TuAb chal Tu ...By – MUKUL ARORA